‏رئيس الزمالك: حساب عسير لجروس و3 لاعبين

مرتضى منصور

كتب ـ مصطفى جويلي:

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه سيتم محاسبة كريستيان جروس المدير الفني للفريق، عقب التعادل مع نصر حسين داي بهدف لكل منهما في البطولة الكونفيدرالية.

وقال منصور في تصريحات خاصة "جروس ينفذ ما بعقله فقط، ولكن لن يكون هناك غرف مغلقة بعد ذلك".

واردف "هل تعلم جروس؟؟... لم يتعلم من هزيمة الاتحاد في البطولة

العربية وجورماهيا في الكونفيدرالية".

وأوضح "ماذا يريد جروس أكثر من ذلك فقد وفرنا له كل شيء، ومرتبه يصل إلى حسابه في سويسرا، ولكني أؤكد على وجود حساب عسير له وللجهاز، و3 لاعبين لن أفصح عن أسمائهم".