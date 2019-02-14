بتروجت يسافر غدًا الى الأسكندرية للقاء حرس الحدود

بتروجت أنهى فريق بتروجت مرانه الرئيسي عصر اليوم" الاربعاء" بملعب الدفاع الجوي استعدادا للقاء حرس الحدود في الرابعة عصر بعد غد "الجمعة" بستاد المكس بالإسكندرية. بالإسكندرية. ويغادر الفريق غدا الى الأسكندرية للمبيت بها وأداء المران الأخير بملعب فندق الإقامة ببرج العرب. و ظهر جميع اللاعبين بحاله بدنية و ذهنية عالية، ووضح التركيز و المنافسة بين للاعبين للحصول علي المركز الأساسي بالفريق و ذلك بفضل جو المنافسة الذي وضعة المدير الفني للفريق محمد عودة .



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