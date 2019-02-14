‏رئيس الزمالك يهاجم جروس: رجل عنيد.. و"بيتفرج زينا"

مرتضى منصور وجروس

كتب - مصطفى جويلي

وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك هجوم على كريستيان جروس المدير الفني للفريق عقب التعادل مع نصر حسين داي في الكونفيدرالية.

وقال منصور في تصريحات خاصة "جروس زهقني، هو عنيد ولا يسمع كلام أمير،

وأمير لا يرغب في الاصطدام به".

وواصل: "ما حدث في مباراة اليوم كان بسبب عند جروس والتغييرات، فهي ليست مباراة ومرت، فقد كان من الممكن ان

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نفوز بـ10 أهداف، لقد لعبنا مباراة عالمية".

وأردف: "من كان يتحدث ويطالبني بعدم التدخل، يجب أن يعلم أن هذا الرجل عنيد ولا أرغب في الاحتكاك معه من أجل جمهور الزمالك".

واختتم: "الفريق في المركز الأول لأن باقي الفرق ليست جاهزة، أما هو فهو يتابع مثلنا".