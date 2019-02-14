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أكد مزيان ايجيل مدرب نصر حسين داي الجزائري، أن مواجهته أمام الزمالك في الكونفيدرالية كانت متكافئة إلى حد كبير.
وقال إيجيل عقب المباراة "كنت أعلم أن الزمالك سيتفوق علينا ويسجل أولاً، ولكن رغم ذلك المباراة كانت
وأردف: "لقاء العودة سيكون أصعب، ولكن سنستعد له بشكل جيد، وسنعمل على أن نتفوق أولاً خلال تلك المواجهة".
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب نصر حسين داي: مواجهة الزمالك كانت متكافئة.. وسنتفوق في لقاء العودة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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