مدرب نصر حسين داي: مواجهة الزمالك كانت متكافئة.. وسنتفوق في لقاء العودة

مباراة الزمالك ونصر حسين داي

كتب - مصطفى جويلي

أكد مزيان ايجيل مدرب نصر حسين داي الجزائري، أن مواجهته أمام الزمالك في الكونفيدرالية كانت متكافئة إلى حد كبير.

وقال إيجيل عقب المباراة "كنت أعلم أن الزمالك سيتفوق علينا ويسجل أولاً، ولكن رغم ذلك المباراة كانت

متكافئة رغم أنها أمام فريق عريق".

وأردف: "لقاء العودة سيكون أصعب، ولكن سنستعد له بشكل جيد، وسنعمل على أن نتفوق أولاً خلال تلك المواجهة".