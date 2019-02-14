شاهد.. ريال مدريد يفوز بصعوبة على أياكس بدوري أبطال أوروبا

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حقق ريال مدريد فوز صعب على نظيره أياكس ، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "كرويف أرينا" ضمن ذهاب دورالـ16 بدوري أبطال أوروبا.
أفتتح كريم بنزيما الهدف الأول في الدقيقة 59، ،ثم سجل المغربي حكيم زياش
وفي الدقيقة 86، سجل أسينسيو الهدف الثاني بعد تمريرة عرضية من داني كارفاخال.
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