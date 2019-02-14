شاهد.. ريال مدريد يفوز بصعوبة على أياكس بدوري أبطال أوروبا

كتب: محمد معتز صلاح الدين

حقق ريال مدريد فوز صعب على نظيره أياكس ، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "كرويف أرينا" ضمن ذهاب دور

الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

أفتتح كريم بنزيما الهدف الأول في الدقيقة 59، ،ثم سجل المغربي حكيم زياش

Advertisements

هدف التعادل لأياكس، في الدقيقة 75، بعد تمريرة عرضية سحرية من دافيد نيرفيز، سددها زياش في شباك ريال مدريد.

وفي الدقيقة 86، سجل أسينسيو الهدف الثاني بعد تمريرة عرضية من داني كارفاخال.

شاهد الفيديو: