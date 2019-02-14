ماركو أسينسيو كتب: محمد معتز صلاح الدين عزز ريال مدريد النتيجة أمام أياكس، بالهدف الثاني، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب "كرويف أرينا" ضمن ذهاب دور على ملعب "كرويف أرينا" ضمن ذهاب دورالـ16 بدوري أبطال أوروبا. سجل ماركو أسينسيو الهدف الثاني، في الدقيقة 86، بعد تمريرة عرضية من داني كاربخال. شاهد الهدف..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. أسينسيو يخطف هدف التقدم في شباك أياكس بدوري أبطال أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.