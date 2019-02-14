شاهد.. توتنهام يسقط بوروسيا دورتموند بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

توتنهام وبوروسيا دورتموند

كتب : أحمد البادي

حقق فريق توتنهام فوزًا ثمينًا بعد تغلبه على بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم، في إطار ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

سجل أهداف توتنهام الكوري سون هيونج مين والبلجيكي جان فيرتونخن والإسباني فيرناندو يورينتي في الدقائق 47، 83، 86 على الترتيب.

ظهر توتنهام مع بداية المباراة أكثر خطورة، ومع حلول الدقيقة السابعة استلم لوكاس مورا لاعب توتنهام الكرة بشكل رائع داخل منطقة الجزاء أتبعها بتسديدة قوية لكنها مرت بسلام من جانب القائم الأيسر لحارس دورتموند.

ثم انحصرت الكرة بعد ذلك في وسط

الميدان، حتى الدقيقة 36 عندما كاد أن يسجل الكوري سون هدف لصالح فريقه توتنهام بعد تسديدة أرضية قوية لكن حارس مرمي دورتموند تصدي لها ببراعة.

وقبل نهاية الشوط الأول شهدت الدقيقة 45 تألق هوجو لوريس حارس مرمي توتنهام بعد رأسية خطيرة من سانشو كادت أن تسعر عن أول أهداف المباراة، ليطلق بعد ذلك حكم اللقاء صافرته معلنًا نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ومع بداية الشوط الثاني استطاع الكوري سون تسجيل أول أهداف

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المباراة لصالح فريقه توتنهام في الدقيقة الثانية، بعدما أرسلت إليه عرضية متقنة الذي بدوره لم يتوان في أن يسكنها شباك دورتموند.

ثم عزز البلجيكي جان فيرتونخن بهدف ثان في الدقيقة 83، بعدما أرسلت إليه عرضية الذي بدوره سددها بقوة في منتصف المرمي ولم يستطع حارس دورتموند من التصدي لها.

ثم اختتم الإسباني فيرناندو يورينتي بهدف ثالث في الدقيقة 86، بعد ركلة ركنية لصالح توتنهام، قابلها برأسية قوية وتسكن شباك دورتموند، لينتهي بعد ذلك الوقت الأصلي للمباراة بفوز توتنهام بثلاثية نظيفة ويسهل مهمة لقاء الإياب بين الفريقين.

الجدير بالذكر أن بوروسيا دورتموند يستضيف توتنهام في لقاء الإياب المقرر موعده في الخامس من مارس المقبل، ليحدد الفريق المتأهل إلى دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

شاهد أهداف المباراة :