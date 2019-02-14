جروس: طالبت اللاعبين بإحراز المزيد من الاهداف لضمان الفوز

كتب - مصطفى جويلي

أكد كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك أنه طالب لاعبيه بتسجيل المزيد من الأهداف خلال المباراة.

وأردف "الزمالك سيطر على المباراة بالكامل، وطلبت من اللاعبين أن يحرزوا هدفين أخرين من أجل ضمان

تحقيق الفوز".

وتابع "تألق حارس الخصم وإضاعة العديد من الفرص وراء النتيجة، كما ان هدف التعادل جاء في وقت يصعب تعويضه".

وواصل "نمر بفترة صعبة بسبب ضغط المباريات، ولكن لا بديل أمامنا سوى تحقيق الفوز في المباريات المقبل لضمان التأهل".

يذكر أن الزمالك تعادل مع نصر حسين داي الجزائري بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمعهم مساء اليوم الاربعاء، في الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة الكونفيدرالية.