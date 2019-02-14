خطوة كبيرة لتوتنهام نحو ربع النهائي دوري أبطال أوروبا

خطا توتنهام الإنكليزي خطوة كبيرة نحو بلوغ الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا بفوزه الصريح على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني 3-صفر في ذهاب الدور ثمن النهائي على ملعب ويمبلي الاربعاء.



وحسم الفريق اللندني الشمالي النتيجة في الشوط الثاني بأهداف الكوري الجنوبي سون هيونغ مين (47) والبلجيكي يان فيرتونغن (83) والإسباني فرناندو يورنتي (86).



واستمر غياب هداف توتنهام هاري كاين وزميله ديلي الي بداعي الاصابة، في حين ارتأى مدرب الفريق اللندني الشمالي الأرجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو اشراك البرازيلي لوكاس مورا اساسيا في خط المقدمة على حساب الاسباني المخضرم يورنتي الى جانب الكوري الجنوبي سون.



في المقابل، خاض دورتموند الفائز باللقب القاري مرة واحدة عام 1997، المباراة في غياب أفضل هدافين في صفوفه وهما ماركو رويس والإسباني باكو الكاسر بداعي الاصابة، فلعب ماريو غوتسه أساسيا في الهجوم يسانده الإنكليزي الشاب جايدون سانشو والأميركي كريستيان بوليسيتش على الجناحين.



وضغط توتنهام منذ بداية المباراة وسنحت له فرصة جيدة عندما سيطر على الكرة ببراعة واطلقها قوية مرت الى جانب القائم (7).



ورد دورتموند متصدر الدوري الألماني بكرة لبوليسيتش اثر مجهود فردي رائع فسدد كرة قوية لكن الحارس الفرنسي هوغو لوريس تصدى لمحاولته (15) قبل ان يتدخل مجددا ليسيطر على كرة زاحفة للبلجيكي اكسل فيتسل (20)، واخرى عندما تصدى ببراعة لرأسيه مواطنه دان اكسل زاغادو من مسافة قريبة (44).



ولم تمض دقيقتان على مطلع الشوط الثاني حتى نجح توتنهام في افتتاح التسجيل عندما مرر البلجيكي يان فرتونغن كرة عرضية داخل المنطقة تابعها سون على الطاير داخل الشباك الألمانية.



ورفع سون رصيده من الأهداف في دوري أبطال أوروبا الى تسعة وهو ثاني أفضل هداف آسيوي في البطولة القارية بعد الأوزبكي ماكسيم شاتسكيخ مهاجم دينامو كييف الأوكراني سابقا مع 11 هدفا.



وأضاف فيرتونغن الهدف الثاني بتمريرة طبق الأصل عن الهدف الأول فتابعها على الطاير بيسراه داخل الشباك (83).



ثم اختتم يورنتي التسجيل بكرة رأسية مستغلا ركلة ركنية من صانع الألعاب الدنماركي كريستيان اريكسن قبل نهاية المباراة بأربع دقائق ليفتح باب ربع النهائي لفريقه.



وكان توتنهام تغلب على دورتموند ذهابا وإيابا في دور المجموعات الموسم الماضي قبل ان يخرج على يد يوفنتوس الايطالي في هذا الدور.