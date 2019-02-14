ريال مدريد يحقق انتصارا هاما على أياكس

اقتنص ريال مدريد انتصارا هاما بنتيجة (2-1) ضد أياكس أمستردام، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، في ملعب "يوهان كرويف أرينا".



وسجل لريال مدريد كريم بنزيما في الدقيقة 60، وأسينسيو في الدقيقة 87، بينما سجل حكيم زياش هدف أياكس أمستردام في الدقيقة 75.



ومن المُقرر أن يُقام لقاء الإياب في معقل الميرنجي "سانتياجو برنابيو"، 5 مارس المقبل، حيث وضع الملكي قدما في الدور ربع النهائي.



أول تهديد في المباراة كان بأقدام جاريث بيل، حيث سدد كرة بعد هجمة عكسية، لكن الحارس أونانا أمسك بالكرة بسهولة في الدقيقة 6.



وجاء الرد سريعًا من أصحاب الأرض، وانطلق على الجبهة اليمنى نصير مزراوي، وسدد كرة قوية مرت بجانب مرمى الحارس كورتوا في الدقيقة 9.



وتألق الحارس أونانا في التصدي لتسديدة من البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقة 14، حيث أرسل لاعب ريال مدريد تسديدة قوية في منتصف المرمى.



وحرم القائم الأيمن لحارس ريال مدريد تيبو كورتوا دوشان تاديتش لاعب أياكس من تسجيل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 26.



وواصل أياكس محاولاته لتسجيل الهدف الأول، وانفرد حكيم زياش بالحارس كورتوا، لكن البلجيكي تألق في التصدي لتسديدة المغربي في الدقيقة 35 ببراعة.



وسجل نيكولاس تاجليافيكو الهدف الأول لأياكس في الدقيقة 38، حيث سدد دي ليخت كرة رأسية تصدى لها كورتوا لترتد أمام تاجليافيكو الذي أسكنها بالرأس في الشباك، قبل أن يلغيه الحكم بداعي التسلل.







وتألق تيبو كورتوا في التصدي لتسديدة من شون إثر ركلة حرة مباشرة احتسبها حكم المباراة على بُعد 26 متر، في الثانية الأخيرة من الشوط الأول.



وفي الشوط الثاني، بدأ ريال مدريد تهديد الخصم، حيث سدد الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الملكي كرة قوية على يسار الحارس أونانا الذي تصدى للكرة ببراعة في الدقيقة 50.



وفي هجمة عكسية مميزة، انطلق ناريس وانفرد بالحارس كورتوا وسدد كرة قوية، لكن تصدى لها البلجيكي بتألق كبير في الدقيقة 52.



ونجح الفرنسي كريم بنزيما في تسجيل الهدف الأول ريال مدريد، في الدقيقة 60، حيث انطلق البرازيلي فينيسيوس جونيور على الجبهة اليسرى وراوغ بمجهود فردي دفاعات أياكس، ومرر الكرة لبنزيما الذي أسكن الكرة في الشباك.



وقرر سانتياجو سولاري المدير الفني لفريق ريال مدريد، إجراء أولى تغييراته، حيث دفع بلوكاس فاسكيز بدلا من جاريث بيل، ثم دفع بماركو أسينسيو بدلا من كريم بنزيما، وأخيرًا ماريانو دياز بدلا من فينيسيوس جونيور.



واحتسب حكم المباراة، ركلة حرة مباشرة لأياكس على حدود منطقة الجزاء، نفذها المغربي حكيم زياش، لكن الحارس تيبو كورتوا أمسك بها على مرتين في الدقيقة 70.



وقرر إريك تين هاج المدير الفني لأياكس أمستردام، الدفع بكاسبر دولبرج بدلا من لاس شون.



وفي أول فرصة للدنماركي دولبرج، نجح في استلام الكرة خلف مدافعي ريال مدريد، لكنه سدد بقوة أعلى مرمى حارس ريال مدريد كورتوا في الدقيقة 73.



ونجح حكيم زياش في تسجيل هدف التعادل لأياكس أمستردام، في الدقيقة 75 من المباراة، حيث انطلق دافيد ناريس على الجهة اليسرى ومرر عرضية مميزة للمغربي الذي أسكن الكرة أقصى يمين الحارس كورتوا.



وحاول البديل ماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد، تسجيل هدف التقدم مرة أخرى، بتسديدة قوية لامست شباك الحارس أونانا من الخارج في الدقيقة 79.



واقتنص ماركو أسينسيو الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 87، حيث أرسل داني كارفاخال عرضية مميزة أمام قدم أسينسيو الذي أسكنها في الشباك بسهولة.



المصدر: موقع كورة