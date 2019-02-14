رياضة | أول تعليق من أمير مرتضى بعد التعادل أمام نصر حسين داي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من أمير مرتضى بعد التعادل أمام نصر حسين داي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك عن حزنه الشديد بعد فقدان الفريق نقطتين وتعادله مع نصر حسين داي الجزائري في الجولة الثانية بدور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية.

وقال أمير في تصريحات له:"اللاعبون بذلوا مجهود كبير في مباراة اليوم ولكن صادفهم عدم تركيز وسوء حظ وكان على جروس التدخل بمجرد رؤيته ذلك".

وأضاف أمير مرتضى:"نتحمل مسؤولية مباراة نصر حسين داي وكل مباراة نتحمل مسؤوليتها وسنعقد جلسة غدا مع اللاعبين والمدرب للحديث حول كل ذلك".

وأردف قائلا:"كان يجب مكافأة أيمن حفني بالمشاركة اليوم بعد مستواه في مباراة النجوم وخلال فترة الانتقالات في يناير الماضي تمسك جروس باستمرار أيمن حفني وأحمد مدبولي وطالب باستمرارهم مؤكدا أنه في حاجة لهما وأنهما سيحصلا على الفرصة في الفترة القادمة".