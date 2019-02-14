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رياضة | راموس يغيب عن مباراة الإياب ضد أياكس بدوري الأبطال

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نجح المارد الأبيض في تحقيق الفوز على فريق أياكس امستردام، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد على ملعب "يوهان كرويف"، حيث أحرز أهداف الملكي كل من كريم بنزيما وأسينسيو.

ويغيب سيرجو راموس لاعب نادي ريال مدريد، عن مباراة الإياب ضد اياكس على ملعب سانتياجو برنابيو، بعد حصوله على البطاقة الصفراء في مباراة الذهاب.

يذكر أن نادي ريال مدريد حامل لقب بطولة أخر 3 نسخ من البطولة.

وقدم راموس مباراة مميزة ضد فريق اياكس في الذهاب، وأصبح سولاري في ورطة كبيرة بسبب غيابه، وسوف يعتمد على ناتشو في مركز قلب الدفاع.

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