رياضة | راموس يغيب عن مباراة الإياب ضد أياكس بدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راموس يغيب عن مباراة الإياب ضد أياكس بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح المارد الأبيض ريال مدريد في تحقيق الفوز على فريق أياكس امستردام، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد على ملعب "يوهان كرويف"، حيث أحرز أهداف الملكي كل من كريم بنزيما وأسينسيو.

ويغيب سيرجو راموس لاعب نادي ريال مدريد، عن مباراة الإياب ضد اياكس على ملعب سانتياجو برنابيو، بعد حصوله على البطاقة الصفراء في مباراة الذهاب.

يذكر أن نادي ريال مدريد حامل لقب بطولة دوري أبطال أوروبا أخر 3 نسخ من البطولة.

وقدم راموس مباراة مميزة ضد فريق اياكس في الذهاب، وأصبح سولاري في ورطة كبيرة بسبب غيابه، وسوف يعتمد على ناتشو في مركز قلب الدفاع.