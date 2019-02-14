رياضة | رئيس الزمالك يستدعي ثنائي الفريق لهذا السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الزمالك يستدعي ثنائي الفريق لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينوي رئيس نادي الزمالك استدعاء محمود كهربا ويوسف أوباما ثنائي الفريق الأول لكرة القدم وذلك لتعنيفهما وتوجيه اللوم لهما على المستوى الذي يقدمه الثنائي خلال المباريات الأخيرة.

وكان رئيس الزمالك قد كشف عن نيته في الحديث مع الجهاز الفني حول استبعاد ثلاثة لاعبين من التشكيل بسبب تراجع مستواهم واستهتارهم وتعاليهم على الكرة.

وتعادل الزمالك مع نصر حسين داي الجزائري بهدف لكل فريق ليتذيل ترتيب المجموعة الرابعة بنقطة وحيدة فيما تصدر نصر حسين داي ترتيب المجموعة بأربعة نقاط.

يذكر أن الزمالك يستضيف في الجولة الثالثة فريق بترو أتليتكو الأنجولي فيما يواجه نصر حسين داي فريق جورماهيا الكيني.