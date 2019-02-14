رياضة | تعرف على الثلاثي الذي طلب رئيس الزمالك استبعادهم.. ومن هم البدلاء ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على الثلاثي الذي طلب رئيس الزمالك استبعادهم.. ومن هم البدلاء ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، هجوما عنيفا على كريستيان جروس، المدير الفني لنادي الزمالك، وثلاثة من اللاعبين الأساسين الذين يشاركوا بصفة أساسية مع نادي الزمالك بسبب ما أسماه بالرعونة.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن الثلاثة لاعبين الذي رفض رئيس الزمالك ذكرهم، هم محمود كهربا ويوسف أوباما وإبراهيم حسن، حيث قرر الأجتماع بهم لتعنيفهم وتوجيه اللوم لهم على خسارة النقاط السهلة في بطولة أفريقيا.

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وسيطلب رئيس الزمالك من جروس ضرورة إراحة الثلاثي، ووضع الثلاثي البديل حميد أحداد وأيمن حفني وأحمد مدبولي كأساسين خلال المواجهات المقبلة، وذلك حتى يعود الثلاثي الأخر لمستواه السابق.

وتعادل الزمالك مع نصر حسين داي الجزائري بهدف لكل فريق ليتذيل ترتيب المجموعة الرابعة بنقطة وحيدة فيما تصدر نصر حسين داي ترتيب المجموعة بأربعة نقاط.

يذكر أن الزمالك يستضيف في الجولة الثالثة فريق بترواتليتكو الأنجولي فيما يواجه نصر حسين داي فريق جورماهيا الكيني.