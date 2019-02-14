رياضة | نجم الكاميرون السابق يكشف عن هدف محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الكاميرون السابق يكشف عن هدف محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف باتريك مبوما نجم الكاميرون السابق عن رغبة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني عن رغبته في تحقيق 7 ألقاب خلال مسيرته.

وقال مبوما في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر :"عامل الأرض والدعم الشعبي يؤهلا مصر للفوز باللقب الأفريقي الثامن، كما أن مصر تمتلك القدرة على خروج البطولة بشكل يبهر العالم".

وأضاف :"سحب تنظيم أمم أفريقيا من الكاميرون سبب لي إحباط شديد ولكن (خيرها في غيرها) في 2021".

واختتم مبوما تصريحاته قائلاً :"صلاح لديه القدرة على طرق أبواب النجاح مثل عبيدي بيليه وصامويل إيتو وعندما قابلته أخبرته عن عدد الألقاب التي يرغب في تحقيقا أخبرني برغبته في الفوز بسبعة ألقاب وهذا هدف جيد".