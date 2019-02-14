رياضة | رسالة نارية من رئيس الزمالك لجماهير الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة نارية من رئيس الزمالك لجماهير الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق رئيس نادي الزمالك على التعادل مع نصر حسين داي الجزائري بهدف لمثله ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات للكونفدرالية الافريقية.

وقال رئيس الزمالك: "الناس اللي كانت بتتكلم وتقول ما اتدخلش ، اللي حصل بسبب العند والتغييرات متقوليش ماتش وعدى، احنا لعبنا ماتش عالمي وكان ممكن نجيب 10 اجوال".

وواصل رئيس الزمالك:"جروس عندي ومش عايز اصطدم بيه عشانكم يا جماهير ، احنا الأول عشان الفرق التانية مش جاهزة ، هو بيتفرج زينا".

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وأضاف موجهًا حديثه لجروس: "انت بتزهقني ؟ ومبتسمعش كلام أمير ، امير بيقاوم عشان متربي وابن ناس مش عايز يصطدم بيه".

‏وحول الاستهتار في المباريات السهلة، تابع رئيس الزمالك:" هل يريد أن يتعلم تاني ؟ ما متعلم في الاتحاد في البطولة العربية وجورماهيا ونصر حسين داي .. مش عايز اتعلم تاني ، انت عايز ايه تاني ؟".

وأكمل رئيس الزمالك: فلوسك بتروح على سويسرا ، في حساب عسير له وهناك حساب عسير لـ3 لاعبين في الفريق وللجهاز الفني".

‏ووجه حديثه لجماهير الأهلي والزمالك " لعن الله الفتنة .. أول من بدأها هو سيد عبد الحفيظ والقيعي والمنيسي .. وبقول لمحمد صلاح خليك في ليفربول وملكش دعوة بينا ابعد عن القصة ولا انت عايش معانا ولا بتاكل اكلنا ولا بتشرب شربنا".