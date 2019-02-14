رياضة | موعد مباراة ريال مدريد المقبلة بعد الفوز على أياكس بدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ريال مدريد المقبلة بعد الفوز على أياكس بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي نادي ريال مدريد ضد منافسه فريق جيرونا، يوم الأحد 17 فبراير على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

ونجح المارد الابيض في تحقيق الفوز على فريق أياكس امستردام، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد على ملعب "يوهان كرويف"، حيث أحرز أهداف الملكي كل من كريم بنزيما واسينسيو.

ويسعى فريق الريال في تحقيق الانتصار ضد جيرونا، من أجل الضغط على برشلونة في الصدارة، والاقتراب من المركز الاول في الفترة المقبلة.

ويحتل نادي ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن المتصدر فريق برشلونة.