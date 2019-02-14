رياضة | أسينسيو يقود ريال مدريد للفوز على أياكس بدوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسينسيو يقود ريال مدريد للفوز على أياكس بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق نادي ريال مدريد فوزاً هاماً على أياكس أمستردام بهدفين مقابل هدف خارج الديار في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء بذهاب دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء هدف ريال مدريد في شباك أياكس عن طريق كريم بنزيما في الدقيقة 60 من عمر المباراة التي جمعتهما على ملعب أمستردام أرينا.

وتعادل أياكس عن طريق حكيم زياش خلال الدقيقة 74 من خلال تسديد كرة زاحفة قوية سكنت شباك حارس ريال مدريد بنجاح.

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وتمكن ماركو أسينسيو من تسجيل هدف ريال مدريد الثاني في شباك أياكس خلال الدقيقة 87 لينهي المباراة لصالح فريقه ويتبقى نتيجة مباراة الإياب بين الفريقين.

وقام حكم المباراة دامير سكومينا خلال الدقيقة 40 بإلغاء هدف سجله أياكس بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو لوجود حالة تسلل على المهاجم دوسان تاديتش في اللقطة الماضية بإعتباره مشتركًا في اللعب.

وستكون مباراة الإياب بين الفريقين على ملعب السانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد يوم 5 مارس في تمام العاشرة بتوقيت مدينة القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.