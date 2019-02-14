رياضة | رئيس الزمالك يوجه رسالة نارية لـ"جروس"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الزمالك يوجه رسالة نارية لـ"جروس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف رئيس نادي الزمالك عن غضبه الشديد من السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق بعد تعادل الفريق أمام نصر حسين داي بالكونفدرالية.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات صحفية إن جروس مدرب عنيد ويتحمل مسؤولية التعادل اليوم وقبل ذلك يتحمل الخروج من البطولة العربية ويتحمل الخسارة أمام القطن التشادي وجورماهيا الكيني.

وأبدى رئيس الزمالك اندهاشه من عدم مشاركة حميد أحداد بشكل أساسي وأحمد مدبولي وغياب أيمن حفني في مباراة اليوم وإصرار جروس على عدم الدفع به رغم مطالبة الجماهير بالدفع باللاعب.

واختتم رئيس الزمالك مطالبا جروس باتباع العدل بين اللاعبين ومشاركة من يستحق واستبعاد المقصرين.