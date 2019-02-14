رياضة | عاجل.. رئيس الزمالك يهاجم محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. رئيس الزمالك يهاجم محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
انتقد رئيس نادي الزمالك النجم المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي.
وقال رئيس الزمالك موجها حديثه لـ صلاح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج الزمالك اليوم :"خليك في حالك وفي ليفربول أنت لا تأكل من أكلنا ولا تشرب من شربنا ويجب عليك عدم الحديث عما يحدث في الكرة في مصر فأنت لا تعيش بيننا".
وكان صلاح قد نشر تغريدة منذ أيام عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلا :"مش قادر أصدق أني كل ما أدخل تويتر ألاقي أكبر جمهورين في الوطن العربي بيشتموا بعض طول الوقت هي خلاص حياتنا بقينا نصحى الصبح نشوف هنشتم بعض إزاي؟".
رئيس الزمالك يهاجم جروس
كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن غضبه الشديد من السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق بعد تعادل الفريق أمام نصر حسين داي بالكونفدرالية.
وقال رئيس الزمالك في تصريحات صحفية أن جروس مدرب عنيد ويتحمل مسؤولية التعادل اليوم وقبل ذلك يتحمل الخروج من البطولة العربية ويتحمل الخسارة أمام القطن التشادي وجورماهيا الكيني.
وأبدى رئيس الزمالك اندهاشه من عدم مشاركة حميد أحداد بشكل أساسي وأحمد مدبولي وغياب أيمن حفني في مباراة اليوم وإصرار جروس على عدم الدفع به رغم مطالبة الجماهير بالدفع باللاعب.
وأختتم مطالبا جروس باتباع العدل بين اللاعبين ومشاركة من يستحق واستبعاد المقصرين.