رياضة | عاجل.. رئيس الزمالك يهاجم محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. رئيس الزمالك يهاجم محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد رئيس نادي الزمالك النجم المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي.

وقال رئيس الزمالك موجها حديثه لـ صلاح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج الزمالك اليوم :"خليك في حالك وفي ليفربول أنت لا تأكل من أكلنا ولا تشرب من شربنا ويجب عليك عدم الحديث عما يحدث في الكرة في مصر فأنت لا تعيش بيننا".

وكان صلاح قد نشر تغريدة منذ أيام عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلا :"مش قادر أصدق أني كل ما أدخل تويتر ألاقي أكبر جمهورين في الوطن العربي بيشتموا بعض طول الوقت هي خلاص حياتنا بقينا نصحى الصبح نشوف هنشتم بعض إزاي؟".

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