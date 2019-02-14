رياضة | توتنهام يضع قدمًا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بثلاثية في بوروسيا دورتموند

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توتنهام يضع قدمًا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بثلاثية في بوروسيا دورتموند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق توتنهام هوتسبير فوزًا عريضًا على نظيره بوروسيا دروتموند بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "ويمبلي" ضمن ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

انتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين بدون أهداف.

وفي الشوط الثاني نجح فريق توتنهام في تسجيل 3 أهداف عن طريق كل من، سون هيونج مين في الدقيقة 47، وأضاف جان فيرتونجن الهدف الثاني في الدقيقة 83، واختتم فرناندو يورينتي أهداف الفريق الإنجليزي في الدقيقة 86 من زمن اللقاء.

وبهذا الفوز يكون فريق توتنهام الإنجليزي قد وضع قدمًا في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، قبل لقاء الإياب بين الفريقين في ألمانيا يوم 5 مارس المقبل.