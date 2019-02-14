رياضة | رئيس الزمالك:"مفيش فايدة في جروس هناك حساب عسير ينتظره"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الزمالك:"مفيش فايدة في جروس هناك حساب عسير ينتظره" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف رئيس نادي الزمالك عن غضبه الشديد من السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق بعد تعادل الفريق أمام نصر حسين داي بالكونفدرالية.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات صحفية أنه اجتمع مع السويسري جروس أكثر من 10 مرات خلال الفترة الماضية ولكن المدرب لم ينفذ أي شئ قائلا أنه لا توجد فائدة من المدير الفني.

وأضاف: "تحدثت مع جروس وعرضت عليه استقدام مدرب مصري كبير لمعاونته لكنه رفض وطلب استمرار الجهاز بتشكيله الحالي".