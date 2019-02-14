رياضة | رئيس الزمالك: ألوم اللاعبين المستهترين أصحاب الملعب.. والاستبعاد ينتظر ثلاثة لاعبين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الزمالك: ألوم اللاعبين المستهترين أصحاب الملعب.. والاستبعاد ينتظر ثلاثة لاعبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف رئيس نادي الزمالك عن غضبه الشديد من السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق بعد تعادل الفريق أمام نصر حسين داي بالكونفدرالية.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات صحفية :"أوجه اللوم في مباراة اليوم للاعبين خاصة المستهترين من بينهم الذين كانوا يتعالوا على الكرة كأنهم أصحاب الملعب".

وأضاف :"هناك لاعب رفض التمرير لزميله رغم أن فرصة زميله كانت 99% وفرصته 1% وأصر على عدم التمرير له".

وهدد رئيس الزمالك باستبعاد ثلاثة لاعبين خلال الفترة المقبلة بسبب تراجع مستواهم.