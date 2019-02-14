رياضة | بعد التعادل أمام نصر حسين داي.. تعديل في الجهاز الفني للزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد التعادل أمام نصر حسين داي.. تعديل في الجهاز الفني للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مسئولو نادي الزمالك على إجراء تعديل على الجهاز الفني للفريق بعد التعادل أمام نصر حسين داي الجزائري بالكونفدرالية الافريقية.

ويسعى مسئولو الزمالك لإجراء تعديل وضم عنصر جديد للجهاز الفني على حساب أمير عزمي مجاهد.

ومن المنتظر حسم الموقف بشكل نهائي في الساعات القادمة.

وجاء قرار إدارة الزمالك بسبب الاعتراض على بعض القرارات الفنية للسويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق واستبعاد بعض النجوم.