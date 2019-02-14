رياضة | رئيس الزمالك يعقد جلسة مع جروس بعد التعثر من جديد في الكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الزمالك يعقد جلسة مع جروس بعد التعثر من جديد في الكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينوي رئيس نادي الزمالك استدعاء السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لعقد جلسة عقب عودة بعثة الفريق من برج العرب إلى القاهرة. ويرغب رئيس الزمالك في الاجتماع بالمدير الفني لمناقشته في بعض الأمور الفنية واستبعاد بعض اللاعبين من الفريق بجانب إصراره على مشاركة بعض اللاعبين رغم تراجع مستواهم وذلك بعد تعادل الفريق الأبيض أمام نصر حسين داي الجزائري في إطار الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية. وتعادل الزمالك مع نصر حسين داي الجزائري بهدف لكل فريق ليتذيل ترتيب المجموعة الرابعة بنقطة وحيدة فيما تصدر نصر حسين داي ترتيب المجموعة بأربعة نقاط. يذكر أن الزمالك يستضيف في الجولة الثالثة فريق بترواتليتكو الأنجولي فيما يواجه نصر حسين داي فريق جورماهيا الكيني.

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