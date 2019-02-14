رياضة | أول تعليق من جروس بعد التعادل أمام نصر حسين داي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من جروس بعد التعادل أمام نصر حسين داي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك استيائه الشديد للتعادل في مباراة نصر حسين داي الجزائري اليوم بالكونفدرالية الافريقية.

وقال جروس بعد اللقاء :"فعلنا كل شيء وأضاعنا عدد كبير من الفرص وواجهنا سوء توفيق كبير".

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وأكمل :"لا بديل أمامنا سوى الفوز في كل المواجهات القادمة داخل وخارج الأرض إذا ما أردنا التأهل للدور التالي من البطولة".

وأضاف :"أكدت على اللاعبين بضرورة إحراز هدفين لحسم اللقاء، وحرس الفريق الجزائري أنقذ عدة فرص".

وواصل :"تأثرنا بشكل كبير بضغط اللقاءات ووضح آثار ذلك على بعض اللاعبين وحالة الارهاق".