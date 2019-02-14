رياضة | عقوبات نارية على لاعبي الزمالك بعد التعادل أمام نصر حسين داي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عقوبات نارية على لاعبي الزمالك بعد التعادل أمام نصر حسين داي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة تادي الزمالك خصم 300 ألف جنيه من كل لاعب بالفريق الأبيض، بعد التعادل مع نصر حسين داي في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

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وكان الزمالك تعادل مع نصر حسين داي 1-1 في الجولة الثانية لدور المجموعات بالكونفيدرالية، سجل للأبيض خالد بوطيب في الدقيقة 14، وتعادل فوزي يايا لبطل الجزائر في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد نصر حسين داي إلي 4 نقاط في صدارة المجموعة، بينما حصد الزمالك أول نقطة في مشواره بمرحلة المجموعات، ويتذيل ترتيب المجموعة.