رياضة | جماهير الزمالك تُهاجم جروس بعد التعادل مع نصر حسين داي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جماهير الزمالك تُهاجم جروس بعد التعادل مع نصر حسين داي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت جماهير الزمالك هجوما حادا على السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي وذلك عقب مباراة الفريق أمام نصر حسين داي الجزائري في إطار الجولة الثانية لدور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية. وهاجمت الجماهير البيضاء المدير الفني للفريق بسبب عدم الدفع باللاعب أيمن حفني بجانب تأخره في إجراء التغييرات. وتعادل الزمالك مع نصر حسين داي الجزائري بهدف لكل فريق ليتذيل ترتيب المجموعة الرابعة بنقطة وحيدة فيما تصدر نصر حسين داي ترتيب المجموعة بأربعة نقاط. يذكر أن الزمالك يستضيف في الجولة الثالثة فريق بترواتليتكو الأنجولي فيما يواجه نصر حسين داي فريق جورماهيا الكيني.

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