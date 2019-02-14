رياضة | أهم أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 13/2/2019.. البرسا يستعد لضرب ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 13/2/2019.. البرسا يستعد لضرب ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد فريق برشلونة لخوض مباراة من العيار الثقيل ضد أتلتيك بلباو وذلك في مسابقة الدوري الاسباني يوم السبت المقبل لذلك نرصد لكم عبر موقع الخليج 365 الرياضي أهم أخبار نادي برشلونة اليوم الأربعاء والموافق 13/2/2019.

- أومتيتي يريد دعم البارسا أمام ليون في دوري الأبطال

عاد المدافع الفرنسي اومتيتي لاعب نادي برشلونة الإسباني إلى تدريبات الفريق اليوم، ولكنه مازال غير جاهز للمشاركة مع البارسا في المباريات المقبلة.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "الاس"، إن اومتيتي يريد السفر مع بعثة برشلونة إلى فرنسا حتى وإن لم يشارك، والتي تسافر الاسبوع المقبل لمواجهة ليون في دوري أبطال أوروبا.

- إدارة برشلونة تصدم الكرواتي راكتيتش

يرغب مسئولو نادي برشلونة الإسباني في رحيل اللاعب الكرواتي راكتيتش لاعب خط وسط الفريق، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "السبورت"، إن البارسا لا يفكر بتجديد عقد راكيتيتش حاليا، مع أن اللاعب حاول الضغط عليهم للتجديد وزيادة الراتب.

- أزمة من العيار الثقيل تهدد مستقبل برشلونة

فجرت تقارير صحفية إسبانية عن أزمة قوية ضربت نادي برشلونة على المستوي المالي بسبب القروض.

ذكرت صحيفة الماركا الإسبانية، أن برشلونة حصل على قروض بقيمة 140 مليون يورو من صندوقين استثماريين أمريكيين لسد رواتب موظفيه ولاعبيه بجانب تمويل الصفقات.

- برشلونة يطالب بخوض 3 مباريات بالليجا خارج إسبانيا

يعتقد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة أنه يجب إقامة ثلاث مباريات على الأقل في الدوري الإسباني لكرة القدم خارج البلاد كل موسم.

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وقال بارتوميو لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي: "إذا أردنا أن يكون الدوري الاسباني قويا، علينا خوض هذه المباريات في برشلونة تحدثنا عدة مرات إلى مسؤولي رابطة الدوري الاسباني وأبلغناهم بأنه إذا أرادوا الترويج للمسابقة أكثر وأكثر، فيجب إقامة ثلاث مباريات في الموسم خارج إسبانيا بواقع مباراة في أمريكا وواحدة في الشرق الأوسط وواحدة في آسيا".

- نيمار يحرج طبيب برشلونة

زار البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي مدينة برشلونة للعلاج من إصابة في وش القدم عن الطبيب رامون كوجات.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نيمار قبل أن يقرر العلاج عن طريق الحقن بالبلازما، قام بعدة زيارات لمدينة برشلونة وإحداها للطبيب كوجات الذي يثق فيه بعد التعامل معه خلال الفترة من 2013 وحتى 2017.

- فان دير سار: وافد برشلونة "إيسكو" الجديد

قال فان دير سار الرئيس التنفيذي لنادي أياكس أمستردام الهولندي، إن فرانكي دي يونج المنتقل حديثاً لصفوف فريق برشلونة يشبه الثنائي إيسكو وهازارد.

وقال فان دير سار في تصريحاته: اعتقد أن دي يونج يذكرني بنجم وسط ريال مدريد إيسكو في عملية امتلاك الكرة والتحرك، مع قليل من البلجيكي إيدن هازارد لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي في التوغل بدفاعات الخصوم.

- حقيقة تعاقد برشلونة مع يوفيتش

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن حقيقة شائعات ارتباط نادي برشلونة بالتعاقد مع لوكايوفيتش مهاجم فريق انتراخت فرانكفورت في الصيف المقبل.

ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية، أن شائعات اتفاق برشلونة مع يوفيتش يعد الغرض منها هي بدء المزاد على صفقة اللاعب وهي خطة دبرها نادي انتراخت فرانكفورت الألماني.

- ريال مدريد يخطط لتوجيه ضربة قاتلة لبرشلونة

يحاول نادي ريال مدريد الدخول بقوة في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم صفوفه بعد الإخفاق خلال الفترة الماضية وسوء النتائج الذي عانى منه الملكي في بداية الموسم الحالي.

وفشلت إدارة ريال مدريد في تدعيم صفوف الفريق بشكل قوي خصوصا بعد رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي قرر الذهاب إلى الدوري الإيطالي لخوض تجربة جديدة مع يوفنتوس.