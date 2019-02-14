رياضة | إثارة وقوة في اليوم الأول لمنافسات دوري الطائرة جلوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إثارة وقوة في اليوم الأول لمنافسات دوري الطائرة جلوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد اليوم الأول من الدورة المجمعة الأولي لبطولة الدوري العام للكرة الطائرة جلوس رجال، والتي تقام علي الصالة المغطاة باستاد كفر الشيخ، بدءا من اليوم وحتي الجمعة المقبل، منافسات ساخنة وقوة وإثارة من لاعبي الفرق المشاركة.

وأقيمت اليوم ١٢ مباراة، لعب كل فريق مبارتين، بنظام خمسة أشواط، يحصل الفريق الفائز علي ثلاث نقاط والمهزوم علي نقطة واحدة.

وجاءت نتائج المباريات كالتالي :

فاز نادي الإرادة والتحدي كفر الشيخ علي نادي المعاقين بالفيوم بنتيجة ٣ - صفر، وفاز نادي المستقبل بالأسكندرية علي نادي السلام بنها بثلاث أشواط نظيفة، كما فاز نادي الحرية بورسعيد علي جمعية الرياضيين دمياط بنفس النتيجة.

وبنفس النتيجة فاز فريق العزيمة بالإسماعيلية علي نادي الإيمان بسوهاج،

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ونادي الرباط والانوار علي نادي شباب صقر قريش.

فيما فاز نادي مبارك بني سويف علي مركز شباب زينهم بثلاث أشواط لشوط،

ونادي المستقبل بالأسكندرية علي جمعية الرياضيين دمياط بنفس النتيجة ٣ - ١.

وفي نفس الإطار فاز نادي السلام بنها علي نادي معاقين الفيوم بثلاث أشواط لشوطين، ونادي الحرية بورسعيد علي مركز شباب زينهم بثلاث أشواط للاشئ، ونادي الإرادة والتحدي كفر الشيخ علي نادي الإيمان سوهاج بثلاث أشواط للاشئ.

وفاز نادي مبارك بني سويف علي مركز شباب صقر قريش بنتيجة ٣ أشواط لشوط، وفاز نادي العزيمة بالإسماعيلية والرباط والانوار بثلاث أشواط لشوط.

وتقام مسابقة الدوري العام والتي ينظمها الاتحاد المصري الباراليمبي للكرة الطائرة برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفي، بنظام الذهاب والإياب علي دورين كل دور يضم دورتين مجمعتين، ويشارك في البطولة ١٨٠ لاعب يمثلون ١٢ نادي هم الإرادة والتحدي بكفر الشيخ، المستقبل بالأسكندرية، الحرية ببورسعيد، مبارك ببني سويف، العزيمة بالإسماعيلية، نادي الرباط والأنوار، والسلام ببنها، جمعية الرياضيين بدمياط ونادي المعاقين بالفيوم، الإيمان بسوهاج، مركز شباب زينهم، مركز شباب صقر قريش.