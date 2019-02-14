رياضة | ترتيب مجموعة الزمالك بعد التعادل مع نصر حسين داي بالكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب مجموعة الزمالك بعد التعادل مع نصر حسين داي بالكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل فريق الزمالك اخفاقاته في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، وتعادل مع ضيفه نصر حسين داي الجزائري بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية في مرحلة المجموعات بالبطولة

وسجل خالد بوطيب هدف الزمالك في الدقيقة 14، وتعادل فوزي يايا لصالح بطل الجزائر في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

وكان الزمالك خسر في الجولة الأولي لدور المجموعات أمام جور ماهيا الكيني بنتيجة 4-2، ليتذيل ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة بعد انتهاء مباريات الجولة الثانية.

وإليكم ترتيب مجموعة الزمالك بعد إنتهاء الجولة الثانية:

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1- نصر حسين داي 3 نقاط.

2- جورماهيا 3 نقاط.

3- بيترو اتليتكو 3 نقاط.

4- الزمالك 1 نقاط.