رياضة | الزمالك يتعثر أمام نصر حسين داي ويأزم موقفه في مجموعته بالكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يتعثر أمام نصر حسين داي ويأزم موقفه في مجموعته بالكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق الزمالك تعادلا مخيبا للآمال بهدف لكل فريق، أمام نظيره نصر حسين داي الجزائري، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم لحساب الجولة الثانية لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وسجل هدف الزمالك ، المهاجم المغربي ، خالد بوطيب ، فى الدقيقة ال 15 من الشوط الاول للقاء ، وتعادل بطل الجزائر فى الدقيقة ال 90 من الشوط الثاني

تقدم خالد بوطيب لصالح الزمالك في الدقيقة 14 بعدما حصل على تمريرة من جانب كهربا داخل منطقة الجزاء صوبها أرضية رائعة بجوار القائم الأيسر.

راوغ حمدي النقاز بشكل رائع في الجانب الأيمن ولعب عرضية في الدقيقة 25 لكن الدفاع أبعدها قبل أن تصل إلى مهاجمي الزمالك.

أخطأ جنش في الخروج من مرماه بإحدى الكرات وارتطم بخالد بوطيب في الدقيقة 34 لتسقط الكرة أمام يوسفي مهاجم نصر حسين داي الذي لعب مزدوجة خلفية لكن طارق حامد ابعدها من أمام المرمى وذهبت إلى حارس الزمالك ليمسك بها.

واستمر الضغط الزملكاوي، وفي الدقيقة 40 حصل كهربا على الكرة من دفاع نصر حسين داي وقام بتصويب كرة في منتصف المرمى تصدى لها الحارس وابتعدت إلى يمين منطقة الجزاء.

وسنحت فرصة مضاعفة النتيجة في اللحظات الأخيرة من الوقت بدل الضائع عن طريق عرضية من فرجاني ساسي بعد عرضية لعبها عبدالله جمعة لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن.

الشوط الثاني

بدأ الزمالك الشوط الثاني بهجمة خطيرة عن طريق يوسف أوباما الذي حاول لعب بينية داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع وعادت له مجددًا ليحاول تصويب الكرة تجاه أقصى اليمين لكنها خرجت لضربة مرمى.

حصل نصر حسين داي على كرة ثابتة من أمام منطقة في الدقيقة 62 لكن تنفيذها افتقد للخطورة واستطاع جنش أن يمسك بها بسهولة.

Advertisements

لعب طارق حامد كرة رائعة لكهربا جهة اليسار في مساحة خالية بالدقيقة 68 وانطلق لاعب الزمالك واخترق منطقة الجزاء وحاول تسديد كرة خلف عكس حركة المدافعين لكنها خرجت بجوار القائم الأيسر.

وانطلق كهربا من الجانب الأيسر ولعب عرضية في الدقيقة 72 إلى خالد بوطيب الذي لعبها رأسية تجاه أوباما ليقوم بالتصويب على المرمى لكن الحارس أبعدها بشكل رائع.

وتواصل هجوم الزمالك وفي الدقيقة 75 لعب إبراهيم حسن بينية رائعة إلى كهربا الذي انفرد بالمرمى لكنه صوب الكرة في صدر الجارس.

أجرى الزمالك التبديل الأول في المباراة بمشارك حميد أحداد في الدقيقة 78 بدلًا من إبراهيم حسن.

حصل خالد بوطيب في الدقيقة 83 على تمريرة من خارج منطقة الجزاء، ليصوبها بشكل مباشر لكن مدافع نصر حسين داي اعترض طريق الكرة وابعد خطورتها.

وأهدر الزمالك فرصة جديدة عن طريق كهربا في الدقيقة 89 بعدما حصل على تمريرة من أحداد وضعته داخل منطقة الجزاء وصوبها لكنها أتت في الشباك من الخارج.

وشارك محمد عنتر في المباراة بالدقيقة 89 بدلًا من محمود "كهربا".

وتعادل فوزي يايا لصالح نصر حسين داي في الدقيقة 90 بعدما حصل على كرة من الخلف للأمام واستلم ثم صوبها ليتصدى لها جنش بشكل رائع لكنها عادت إليه مجددًا ليسكنها في الشباك.

بهذه النتيجة يتواجد الزمالك فى المركز الاخير برصيد نقطة وحيدة، بعد الخسارة فى مباراة الافتتاح امام جورماهيا بنتيجة 4 - 2 ، والتعادل الاخير مع نصر حسين داى بنتيجة 1 -، بينما يتصدر نصر حسين داي المجموعة بـ4 نقاط.

