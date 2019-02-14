رياضة | موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد التعادل مع نصر حسين داي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد التعادل مع نصر حسين داي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل فريق الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس مع نصر حسين داي بهدف لمثله مساء الأربعاء وذلك في إطار المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".

وجاء هدف الزمالك في شباك نصر حسين داي عن طريق المغربي خالد بوطيب في الدقيقة 14 من عمر اللقاء وبعد ذلك تعادل الفريق الضيف في الثواني الأخيرة من المباراة عن طريق يايا.

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وسيكون فريق الزمالك مع موعد على لقاء ضد إنبي في المباراة المقبلة والمقرر إقامتها ضمن منافسات الدوري المصري وذلك يوم الأحد المقبل والموافق 17 فبراير في تمام الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة.

وفي الكونفدرالية؛ سيلعب الزمالك مباراته المقبلة يوم الأحد والموافق 24 الشهر الجاري أمام بترو أتلتيكو في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة، وذلك بالجولة الثالثة من دور المجموعات.

وكان الزمالك قد خسر في مباراة الجولة الأولى أمام جور مايا الكيني بأربعة أهداف مقابل هدفين خارج ديار القلعة البيضاء.