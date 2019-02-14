رياضة | تعرّف على قائمة اف سى مصر لمواجهة دمياط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرّف على قائمة اف سى مصر لمواجهة دمياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام " محمد صلاح" المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أف سى مصر بالإعلان عن قائمة الفريق التى ستواجهة فريق دمياط عصر الخميس ضمن الجوله الثامنة عشر من منافسات دورى القسم الثانى .

وجاءت القائمه تضم كل من " سعيد فتحي وأحمد سعد وأسامة رجب ومحمود أبو الريش ومحمد سعيد وإبراهيم محمد وبلال سالم ومحمد العديسي وأحمد محسن ومحمود رامبو وبدوي عاشور وحميدة على ومصطفي سلطان وأحمد الصعيدي ومحمد سمارة وأحمد عجلة ومحمود اجوجو ومحمد السيد ومؤمن بدوي وويلس ألفيز".

وتم إستبعاد كل من " رضا الويشي وعلاء عطا ومصطفى حجاب" لأسباب فنيه، كما يغيب "أحمد على كاستيلا" للإيقاف .

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ويغيب عن لقاء دمياط أيضآ اللاعب "هشام عبد الحميد" بسبب إصابته بمزق فى عضلة السمانه التى تعرض لها خلال مشاركتة بمباراة الفريق أمام الترسانه بالجوله قبل السابقة .

يذكر ان أف سى مصر فاز على فريق الشمس فى الجوله السابعة عشر من منافسات دورى القسم الثانى بهدف دون رد، بينما خسر فريق دمياط مباراته بالجوله الماضيه أمام فريق المريخ بثلاثة أهداف.

يحتل اف سى مصر المركز الخامس برصيد ٣١ نقطة، في حين يحتل دمياط المركز قبل الأخير برصيد ١٣ نقطه .