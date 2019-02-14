اونلاين | كورة ستار بث مباشر ريال مدريد وأياكس كورة لايف يلا شوت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة ستار بث مباشر ريال مدريد وأياكس كورة لايف يلا شوت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كورة لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام بث مباشر فى دورى أبطال أوروبا، مباراة ذهاب الستة عشر ، المباراة بين حامل لقب البطولة ثلاث مرات متتالية، و بين الفريق الهولندى الذى يطمح فى احراج حامل اللقب و الفوز عليه، ريال مدريدو صل الى هذه المرحلة، و ذلك بعد أن أصبح فى صدارة المجموعة السابعة و جاء خلفه فريق روما الايطالى، وقد وصل فريق أياكس أمستردام إلى هذا الدور بعد أن ااحتل المركز الثانى فى المجموعة الخامسة خلف بايرن ميونخ .

Advertisements

كورة ستار مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام بث مباشر

مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام بث مباشر اليوم الأربعاء 13/2/2019، فى تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة الحادية عشر بتوقيت السعودية و العراق و قطر و البحرين و الكويت.