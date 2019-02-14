اونلاين | كورة ستار بث مباشر ريال مدريد وأياكس كورة لايف يلا شوت

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كورة لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام بث مباشر فى دورى أبطال أوروبا، مباراة ذهاب الستة عشر ، المباراة بين حامل لقب البطولة ثلاث مرات متتالية، و بين الفريق الهولندى الذى يطمح فى احراج حامل اللقب و الفوز عليه، ريال مدريدو صل الى هذه المرحلة، و ذلك بعد أن أصبح فى صدارة المجموعة السابعة و جاء خلفه فريق روما الايطالى، وقد وصل فريق أياكس أمستردام إلى هذا الدور بعد أن ااحتل المركز الثانى فى المجموعة الخامسة خلف بايرن ميونخ .
كورة ستار مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام بث مباشر
مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام بث مباشر اليوم الأربعاء 13/2/2019، فى تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة الحادية عشر بتوقيت السعودية و العراق و قطر و البحرين و الكويت.