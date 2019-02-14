اونلاين | الشوط الثاني real madrid مشاهدة مباراة ’’ريال مدريد وأياكس’’ yalla shoot بث مباشر| كل حصر يلا شوت اون لايف

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نعرض لكم رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد واياكس الهولندي بث مباشر يلا شوت يوتيوب اليوم الاربعاء 13 فبراير 2019، وذلك ضمن ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وسيتم لعب اللقاء على ملعب يوهان كرويف أرينا “أمستردام أرينا سابقا” الذي يتسع إلى حوالي 52 ألف متفرج من المدرجات، لقاء مرتقب بين الفريقين على أرضية الميدان، حيث يسعى الريال في العودة إلى بلاده بنتيجة إيجابية قبل لقاء العودة بأسبانيا، فيما يأمل النادي الهولندي في تحقيق انتصار يساعده على تخطي عقبة حامل اللقب، وسنقوم بإضافة بث حي أون لاين لمشاهدة مباراة ريال مدريد أمام أياكس الأسطورة بدون تقطيع إطلاقاً وبجودة بث رائعة تناسب المشاهدين العربية.
وسيبدأ موعد وتوقيت مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد اياكس مباشر اليوم 13-2-2019 في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية، وبإمكان متابعي كرة القدم وعاشقيها مشاهدة مباراة الريال واياكس مباشرة الاسطورة كورة ستار لايف من خلال قناة beIN SPORTS HD 1 بالتعليق العربي، حيث سيكون رؤوف خليف على الصوتية الأولى، خليل البلوشي على الصوتية الثانية، وكما تعودتم دائماً من خلال موقعنا عرب نيوز، سوف نقوم بنشر رابط يلا شوت لايف حصري على اليوتيوب للاستمتاع بمباراة ريال مدريد واياكس اونلاين بدوري الابطال الاوروبي.