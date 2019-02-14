اونلاين | بداية الشوط الثاني| بث مباشر ريال مدريد وأياكس | كورة ستار | يلا شوت اون لاين | bein sport | كورة لايف

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وسيحاول فريق ريال مدريد استغلال الحالة المميزة التي يمر بها لاعبوه في الفترة الأخيرة بعد العودة من ديار برشلونة بتعادل مثير بهدف كل فريق في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، والفوز في الجولة الماضية من الدوري الإسباني على جاره أتليتكو مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف في ملعب الروخي بلانكوس.
ريال مدريد تلقى هدية كبيرة من برشلونة في الدوري الإسباني بعد أن تعثر الأخير وسقط في فخ التعادل السلبي أمام اتليتك بلباو، ليتقلص الفارق بينه وبين البارسا إلى 6 نقاط فقط وتشتعل المنافسة على لقب الليجا، الأمر الذي يعطي الميرينجي معنويات كبيرة قبل مواجهة عملاق الكرة الهولندية.
ورغم أن الريال تصدر مجموعته السابعة في دور المجموعات برصيد 12 نقطة إلا أنه خسر في مواجهتي سسكا موسكو الروسي الأولى بهدف في روسيا، والثانية كانت في الجولة الأخيرة في ملعب سانتياجو بيرنابيو بنتيجة بثلاثة أهداف نظيفة، لكن الريال الذي ظهر في آخر مباراة بالمجموعات لن يكون هو ذلك الفريق الذي سيخوض مباراة أياكس يوم الأربعاء فالملكي يقدم مستويات مميزة في اللقاءات الأخيرة تحت قيادة المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري.
تشكيل سولاري لمباراة أياكس :
- في حراسة المرمى: تيبو كورتوا
- في خط الدفاع: داني كارباخال - رافائيل فاران - سيرخيو راموس - ريجيلون
- في خط الوسط: توني كروس – كاسيميرو - لوكا مودريتش
- في خط الهجوم: لوكاس فاسكيز - ڤينيسيوس جونيور - كريم بنزيمة
وتنطلق مباراة ريال مدريد ضد أياكس في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت العاصمة المغربية الرباط وهو نفس التوقيت الذي تبدأ فيه المباراة في العاصمة الموريتانية نواكشوط ، والتوقيت العالمي "جرينتش GMT".
وستكون الأنظار متجهة صوب ملعب يوهان كرويف، حيث ترغب الجماهير الهولندية في رؤية فريقها في أزهى حلله الأوروبية، حيث عانى الفريق في آخر مباراة لعبها في بطولة الدوري الهولندي أمام هيراكليس وخسر بنتيجة هدف مقابل لا شيء.
ويعول النادي الهولندي على جماهيره ورغبة لاعبيه في الإطاحة ببطل الثلاث نسخ الماضية من دوري أبطال أوروبا، ريال مدريد في دور الستة عشر، فالفريق المدريدي ورغم القوة التي يتمتع بها إلا أنه يعاني دفاعيا ويمكن أن يتم اختراق دفاعاته بطريقة الضغط العالي، خاصة وأن بطل هولندا لديه في وسط الملعب لاعب كبير وهو فرينكي دي يونج والذي أعلن برشلونة تعاقده معه بداية من الصيف القادم في صفقة من العيار الثقيل حيث يمثل اللاعب قوة كبيرة في خط وسط أياكس أمستردام الذي يسعى لاستعادة أمجاده الأوروبية.