اونلاين | بداية الشوط الثاني| بث مباشر ريال مدريد وأياكس | كورة ستار | يلا شوت اون لاين | bein sport | كورة لايف

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يستهل فريق ريال مدريد حامل لقب دوري أبطال أوروبا ضربة البداية في ذهاب دور الستة عشر بمواجهة خارج أرضه وبعيدا عن جماهيره أمام أياكس أمستردام الهولندي في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الأربعاء على ملعب يوهان كرويف أرينا في العاصمة الهولندية أمستردام.وسيحاول فريق ريال مدريد استغلال الحالة المميزة التي يمر بها لاعبوه في الفترة الأخيرة بعد العودة من ديار برشلونة بتعادل مثير بهدف كل فريق في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، والفوز في الجولة الماضية من الدوري الإسباني على جاره أتليتكو مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف في ملعب الروخي بلانكوس.

ريال مدريد تلقى هدية كبيرة من برشلونة في الدوري الإسباني بعد أن تعثر الأخير وسقط في فخ التعادل السلبي أمام اتليتك بلباو، ليتقلص الفارق بينه وبين البارسا إلى 6 نقاط فقط وتشتعل المنافسة على لقب الليجا، الأمر الذي يعطي الميرينجي معنويات كبيرة قبل مواجهة عملاق الكرة الهولندية.

ورغم أن الريال تصدر مجموعته السابعة في دور المجموعات برصيد 12 نقطة إلا أنه خسر في مواجهتي سسكا موسكو الروسي الأولى بهدف في روسيا، والثانية كانت في الجولة الأخيرة في ملعب سانتياجو بيرنابيو بنتيجة بثلاثة أهداف نظيفة، لكن الريال الذي ظهر في آخر مباراة بالمجموعات لن يكون هو ذلك الفريق الذي سيخوض مباراة أياكس يوم الأربعاء فالملكي يقدم مستويات مميزة في اللقاءات الأخيرة تحت قيادة المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري.



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تشكيل سولاري لمباراة أياكس :

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

في خط الدفاع: داني كارباخال - رافائيل فاران - سيرخيو راموس - ريجيلون

في خط الوسط: توني كروس – كاسيميرو - لوكا مودريتش

في خط الهجوم: لوكاس فاسكيز - ڤينيسيوس جونيور - كريم بنزيمة