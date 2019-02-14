اونلاين | مشاهدة مباراة ريال مدريد واياكس بث مباشر يلا شوت كورة أونلاين Yalla Shoot ماتش الريال ضد أياكس يوتيوب الأسطورة| دون تقطي

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نعرض لكم رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد واياكس الهولندي بث مباشر يلا شوت يوتيوب اليوم الاربعاء 13 فبراير 2019، وذلك ضمن ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وسيتم لعب اللقاء على ملعب يوهان كرويف أرينا “أمستردام أرينا سابقا” الذي يتسع إلى حوالي 52 ألف متفرج من المدرجات، لقاء مرتقب بين الفريقين على أرضية الميدان، حيث يسعى الريال في العودة إلى بلاده بنتيجة إيجابية قبل لقاء العودة بأسبانيا، فيما يأمل النادي الهولندي في تحقيق انتصار يساعده على تخطي عقبة حامل اللقب، وسنقوم بإضافة بث حي أون لاين لمشاهدة مباراة ريال مدريد أمام أياكس الأسطورة بدون تقطيع إطلاقاً وبجودة بث رائعة تناسب المشاهدين العربية.

مشاهدة مباراة ريال مدريد واياكس بث مباشر

وسيبدأ موعد وتوقيت مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد اياكس مباشر اليوم 13-2-2019 في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية، وبإمكان متابعي كرة القدم وعاشقيها مشاهدة مباراة الريال واياكس مباشرة الاسطورة كورة ستار لايف من خلال قناة beIN SPORTS HD 1 بالتعليق العربي، حيث سيكون رؤوف خليف على الصوتية الأولى، خليل البلوشي على الصوتية الثانية، وكما تعودتم دائماً من خلال موقعنا عرب نيوز، سوف نقوم بنشر رابط يلا شوت لايف حصري على اليوتيوب للاستمتاع بمباراة ريال مدريد واياكس اونلاين بدوري الابطال الاوروبي.

يلا شوت مباراة الريال ضد أياكس

قبل انطلاق مشاهدة مباراة ريال مدريد واياكس مباشر أون لاين، يعد الفريق الهولندي هو الضحية المفضلة للميرنجي، حيث تقابل الفريقين أوروبياً في 12 مناسبة من قبل، كان التفوق واضح لريال مدريد، حيث فاز في سبع مباريات، مقابل أربع مباريات لأياكس، فيما كان التعادل هو الحاسم في لقاء وحيد بينهما.

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” عن الحكم الذي سيتولى إدارة مباراة ريال مدريد واياكس بث مباشر، حيث سيكون حكم الساحة هو السلوفيني دامير سكومينا، وقد سبق لهذا الحكم إدارة مواجهة بين الفريقين في نسخة دوري الأبطال عام 2015، فيما سيكون حكم تقنية الفيديو التي ستطبق لأول مرة تاريخياً بالبطولة هو البولندي سيمون مارتشينياك.

رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد واياكس أون لاين

قبل بداية البث المباشر لمباراة ريال مدريد واياكس كورة لايف يلا شوت الاسطورة بدقائق قليلة، سوف نقوم بوضع لينك سريع للبث الحي بالتعليق العربي وبجودة عالية اتش دي ليتمكن الجميع من مشاهدة المواجهة المُشوقة.

يٌذكر إن لقاء الإياب بين الفريقين سيتم إقامته على ملعب سانتياجو برنابيو معقل النادي الأسباني، وسيكون ذلك في الخامس من شهر مارس المقبل بمشيئة الله.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة

حراسة المرمى : تيبو كورتوا

خط الدفاع : راموس، فاران، مارسيلو، كارفخال

خط الوسط : كاسيميرو، مودريتش، كروس

خط الهجوم : فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، لوكاس فاسكيز “جاريث بيل”

وستكون تلك المواجهة بين الفريقين هامة للغاية لانها سوف تحدد ما هو المطلوب من كل فريق خلال مواجهة الإياب بين الفريقين.

ووصل الريال يوم أمس الثلاثاء إلي العاصمة الهولندية امستردام وخاض تدريب على ملعب المواجهة، وقبل اللقاء بساعتين سيتم الإعلان عن التشكيلة الرسمية.

تحسن المدافع الدولي الفرنسي رافائيل فاران بشكل كبير في الساعات القليلة الأخيرة بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخراً، حيث من المحتمل أن يلحق بمباراة أياكس اليوم.

الجدير بالذكر إن ريال مدريد هو الفريق الأقل استقبالاً للأهداف خارج أرضه بنسخة دوري الأبطال الحالية، حيث تلقت شباكه هدف وحيد فقط بدور المجموعات على الملاعب الآخرى.

أعلن سانتياجو سولاري، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن تشكيل الفريق الملكي لمواجهة أياكس الهولندي، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب يوهان كرويف أرينا، في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وجاءت تشكيلة ريال مدريد على النحو التالي: في حراسة المرمى: تيبو كورتوا، وفي الدفاع: داني كارفاخال، راموس، ناتشو، ريجيلون، أما الوسط: كروس، كاسيميرو، مودريتش، وفي الهجوم: فينيسيوس جونيور، جاريث بيل، كريم بنزيما.