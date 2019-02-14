اونلاين | يلا كورة رابط بدون تقطيع مشاهدة ريال مدريد واياكس امستردام بث مباشر al Real الأسطوره Liv

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بث مباشر لمباراة ريال مدريد وأياكس فى دورى أبطال أوروبا.حيث يحل ريال مدريد اللإسباني ضيفا ثقيلاً على أياكس أمستردام الهولندى،مساء اليوم، ضمن مباريات الذهاب لدور الـ16 بدورى أبطال أوروبا.

أعلن إيريك تين هاك مدرب أياكس وسانتياجو سولاري مدرب ريال مدريد تشكيل الفريقين بذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وحل ناتشو أساسيا بدلا من رافائل فاران المستبعد من قائمة اللقاء بسبب المرض، فيما يشارك سيرخيو راموس في مباراته الـ600 مع الملكي بجميع المسابقات.

وجاء تشكيل الفريق الهولندي كالآتي.

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

الدفاع: نصير مزراوي، ماتياس دي ليخت، دالي بليند، نيكولاس تاليفاكيو.

الوسط: لاسه شوني، دوني فان دي بيك، فرينكي دي يونج.

الهجوم: حكيم زياش، دافيد ناريس، دوسان تاديتش.

فيما جاء تشكيل الملكي كالآتي.

حراسة المرمى: تيبوا كورتوا.

الدفاع: داني كارباخال، ناتشو، سيرخيو راموس، سيرخيو ريجيلون.

الوسط: لوكا مودريتش، كاسيميرو، توني كروس.

الهجوم: جاريث بيل، كريم بنزيمة، فينيسيوس جونيور.