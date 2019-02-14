اونلاين | البث المباشر لمباراة ريال مدريد واياكس امستردام .. يلا شوت .. كورة ستار

ينقل لكم «الخليج 365» بثًا مباشرًا، لمباراة ريال مدريد وأياكس الهولندي مساء اليوم الأربعاء في ذهاب دور الـ 16، من منافسات دوري أبطال أوروبا.

ومع بداية عام 2019 ، واجه الريال أزمة حقيقية وبدا أن الفريق في طريقه للخروج صفر اليدين من بطولات الموسم الحالي بسبب المستوى الذي ظهر عليه في النصف الأول من الموسم.

ولكن الفريق وجد ما قد يمنحه فرصة للاحتفال في نهاية الموسم حيث تعادل قبل أيام مع الغريم التقليدي برشلونة 1 - 1 في عقر داره بذهاب الدور قبل النهائي في كأس ملك إسبانيا ليصبح الفريق قريبا بشكل كبير من التأهل للنهائي ليكون على بعد خطوة من التتويج باللقب في نهاية الموسم.

كما جاء فوز الفريق على مضيفه وجاره أتلتيكو مدريد 3 - 1 السبت الماضي ليتوج شهر الانتفاضة في مسيرة الفريق بالموسم الحالي حيث انتزع الفريق مركز الوصيف في جدول المسابقة.

لقاء الليلة لن يكون الأول بين الريال والفرق الهولندية خارج ميدانه، ويصادف أن أياكس هو الفريق الهولندي الوحيد الذي واجهه الريال في الأبطال والباقي في بطولات أوروبية أخرى.

ويمتلك الميرنجي سجل أكثر من رائع أمام أياكس خارج ملعبه حيث تمكن من الفوز في 3 مباريات من أصل 4 وخسر واحدة وسجل 11 هدفًا واستقبلت شباكه هدفين فقط.

هداف هذه المواجهات هو كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي السابق للنادي الملكي ونجم نادي يوفنتوس الإيطالي الحالي برصيد 5 أهداف.

المباراة الأولى التي جمعت بين الفريقين في أمستردام كانت في دور المجموعات بنسخة 1995-1996 وانتهت بفوز أياكس بهدف نظيف سجله أسطورة النادي السابق ماركو أوفرمارس.

المواجهة الثانية كانت أيضًا في دور المجموعات ولكن بعد مرور 15 عامًا، حيث التقوا في موسم 2010 وانته بفوز الملكي بنتيجة كبيرة 4-0، ثم في الموسم الذي تلاه بنتيجة 3-0.

بينما كانت أخر مواجهة في دور المجموعات بموسم 2012-2013، وانتهت باكتساح الأبيض لأياكس بنتيجة 4-1.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة كالتالي :

حراسة المرمى : تيبو كورتوا

خط الدفاع : راموس، فاران، مارسيلو، كارفخال

خط الوسط : كاسيميرو، مودريتش، كروس

خط الهجوم : فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، لوكاس فاسكيز “جاريث بيل”

ويرصد لكم «الخليج 365» البث المباشر بين ريال مدريد وأياكس بجميع الجودات من هنا :