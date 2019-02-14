اونلاين | (بث مباشر) مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام فى دورى أبطال أوروبا بث مباشر - كول كورة HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر (بث مباشر) مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام فى دورى أبطال أوروبا بث مباشر - كول كورة HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

(بث مباشر) مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام فى دورى أبطال أوروبا بث مباشر - كول كورة HD

يقدم لكم موقع “ الخليج 365 ” بث مباشر لمباراة ريال مدريد وأياكس فى دورى أبطال أوروبا.

حيث يحل ريال مدريد اللإسباني ضيفا ثقيلاً على أياكس أمستردام الهولندى،مساء اليوم، ضمن مباريات الذهاب لدور الـ16 بدورى أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد وأياكس

تنطلق المباراة في الساعة العاشرة مساءاً (22:00 بتوقيت القاهرة)،(24:00 بتوقيت الإمارات)،(23:00 بتوقيت السعودية)،(20:00 بتوقيت جرينيتش).

تذاع المواجهة على شبكة “بي إن سبورتس” وتحديدا على قناة HD1، بتعليق صوتي “رؤوف خليف” وخليل البلوشي.

(بث مباشر) مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام فى دورى أبطال أوروبا بث مباشر - كول كورة HD



كانت أخر مواجهة بين الناديين في دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات دور المجموعات عام 2012، وفاز ريال مدريد ذهابا وإيابا بنفس النتيجة (4-1).

ويعتبر أياكس ضحية مفضلة جدا لريال مدريد حامل اللقب في السنوات الثلاثة الأخيرة توالياً، حيث تواجه الفريقين أوروبياً في 12 مباراة، انتصر ريال مدريد في 7 منها، مقابل 4 انتصارات لأياكس، وتعادل وحيد.

وابتسمت المباريات 6 الأخيرة التي جمعت الفريقين في دور مجموعات في دوري أبطال أوروبا لنادي ريال مدريد، وذلك من موسم 10/11 إلى موسم 12/13. وعرفت المباريات 6 انتصارات لريال مدريد بنتائج كبيرة، منها (4ـ0) في موسم 10/11 على ملعب أياكس، و (3ـ0) ذهاباً وإياباً موسم 11/12، وأيضا (4ـ1) ذهاباً وإياباً موسم 12/13.

(بث مباشر) مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام فى دورى أبطال أوروبا بث مباشر - كول كورة HD



ويعود آخر فوز حققه أياكس على ريال مدريد في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا موسم 95/96، حيث فاز النادي الهولندي ذهاباً بهدف لصفر، وإياباً في البرنابيو بهدفين لصفر.

تقرير قناة ” بي ان سبورت ” لمباراة ريال مدريد ضد أياكس فى دوري الأبطال

(بث مباشر) مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام فى دورى أبطال أوروبا بث مباشر - كول كورة HD



التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد أمام أياكس أمستردام فى دورى أبطال أوروبا

واستقر الأرجنتينى سانتياجو سولارى، المدير الفنى للنادى الملكى بنسبة كبيرة على التشكيل الذى يخوض به مباراة اليوم.

(بث مباشر) مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام فى دورى أبطال أوروبا بث مباشر - كول كورة HD



حيث يعتمد المدرب على طريقة 4-3-3.

ومن المتوقع أن يبدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : كورتوا.

الدفاع : كاربخال، سيرخيو راموس، رافايل فاران، ريجويلون.

وسط : مودريتش، كاسيميرو، تونى كروس.

هجوم : جاريث بيل، بنزيمة، فينيسيوس جونيور.

(بث مباشر) مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام فى دورى أبطال أوروبا بث مباشر - كول كورة HD



فى حين من المتوقع أن يبدأ الهولندى إريك تين هاج، المدير الفنى لأياكس، المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : أونانا

الدفاع : مزروعى، دو ليخت، بليند، تاليفيكيو.

وسط : ودى يونج، فان دى بيك، شون.

هجوم : حكيم زياش، دولبيرج، تاديتش.

(بث مباشر) مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام فى دورى أبطال أوروبا بث مباشر - كول كورة HD



مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد اياكس أمستردام فى دورى أبطال أوروبا

(بث مباشر) مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام فى دورى أبطال أوروبا بث مباشر - كول كورة HD

