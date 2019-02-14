اونلاين | يلا شوت Real Madrid… مشاهدة مباراة ريال مدريد واياكس بث مباشر يلا شوت دوري الابطال لايف كورة اونلاين | Yalla Shoot

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موعد مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام، يستعد فريق ريال مدريد الإسباني حامل اللقب في المواسم الثلاثة الماضية لملاقاة مضيفه فريق أياكس أمستردام الهولندي في مساء اليوم الأربعاء الموافق 13 فبراير 2019 على ملعب يوهان كرويف أرينا في مدينة أمستردام على أرض دولة هولندا، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي ريال مدريد وأيضاً عشاق نادي أياكس أمستردام، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام.

وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ريال مدريد وأياكس أمستردام في هذه المباراة الهامة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام

موعد مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام، يستعد فريق ريال مدريد الإسباني حامل اللقب في المواسم الثلاثة الماضية لملاقاة مضيفه فريق أياكس أمستردام الهولندي في مساء اليوم الأربعاء الموافق 13 فبراير 2019 على ملعب يوهان كرويف أرينا في مدينة أمستردام على أرض دولة هولندا، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم غداً الخميس بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام، سوف تكون مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، بينما سيكون المعلق خالد الحدي هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

كما ستكون مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأخيراً سوف تكون مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات ريال مدريد وأياكس أمستردام والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام، يدخل فريق ريال مدريد غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام مضيفه فريق أياكس أمستردام في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه في إطار سعيه لحجز مقعده في الدور ربع النهائي من عمر المسابقة في نهاية المطاف.

ولا شك أن فريق ريال مدريد يمر بواحدة من أفضل فتراتهُ في الموسم الحالي بعكس ما كان عليه الحال تماماً في الدور الأول، وهو الأمر الذي جعل فريق ريال مدريد مرشحاً وبقوة من أجل التتويج بالثلاثية في نهاية الموسم الحالي.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن فريق ريال مدريد يعلم جيداً أن الطريق لا يزال أمامه طويلاً للغاية من أجل التفكير بعقلية محبيه، علماً بأن فوز الفريق الملكي خارج أرضه على حساب مضيفه فريق أياكس أمستردام سوف يؤكد بدوره رؤية الجماهير الملكية في الآونة الأخيرة.

ولكن وفي الوقت ذاته سوف يُزيد ذلك من حجم الضغوطات على لاعبي فريق ريال مدريد وخاصة على المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى خسارة كل شئ بدلاً من الفوز بكل شئ، مما يجعل فريق ريال مدريد مطالباً بضرورة تقديم نفس المستوى المميز الذي قدمه في جميع مبارياته الماضية منذ مطلع العام الحالي 2019.

ومن جانبه كان الأرجنتيني سانتياغو سولاري مدرب فريق ريال مدريد قد كشف في وقت سابق عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة المرتقبة أمام مضيفه فريق أياكس أمستردام، حيث جاءت قائمة فريق ريال مدريد على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا / كيلور نافاس / ألتوبيِ.

خط الدفاع: داني كارفاخال / ألفارو أوُدريوثولا / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / ناتشو فيرنانديز / خيسوس فاييخو / مارسيلو فييرا / سيرجيو ريجوُلون.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / توني كروس / لوكا مودريتش / داني سيبايوس / فالفيردي / ماركو أسينسيو / إبراهيم دياز / لوكاس فاسكيز / جاريث بيل.

خط الهجوم: كريم بنزيمة / فينيسيوس جونيور / ماريانو دياز.

ومن المتوقع أن يقوم الأرجنتيني سانتياغو سولاري مدرب فريق ريال مدريد بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة ملكية سوف تتألف في هذه المباراة المرتقبة أمام مضيفه فريق أياكس أمستردام على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / مارسيلو فييرا.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / توني كروس / لوكا مودريتش.

خط الهجوم: لوكاس فاسكيز / فينيسيوس جونيور / كريم بنزيمة.