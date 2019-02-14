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بنزيمة يتساوى مع ميسي في رقم مميز بـ2019

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الخليج 365- حقق الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم الإسباني رقما مميزا بعد هز شباك أياكس أمستردام الهولندي في المباراة الجارية بينهما حاليًا في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

ووفقً لشبكة أوبتا للأرقام والإحصائيات ، لا يوجد لاعب في سجل 8 أهداف أكثر من كريم بنزيمة في جميع المسابقات في عام 2019 ، متساوياً مع ليونيل ميسي أيقونة .

كما أوضحت شبكة سكاي سبورتس أن بنزيمة أصبح رابع لاعب في تاريخ يصل للهدف رقم 60 بالبطولة خلف وليونيل ميسي وراؤول جونزاليس.

وفيما يلي أكثر الفرق الذي سجل ضدها كريم بنزيمة في دوري أبطال أوروبا :

- 4 أهداف

- بايرن ميونيخ 4 أهداف 

- أياكس 4 أهداف 

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