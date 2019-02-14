شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع توتنهام يهز الشباك بعد غياب 6 سنوات والان مع التفاصيل
الخليج 365- سجل يان فيرتونخن مدافع فريق توتنهام الإنجليزي رقماً مميزاً مع السبيرز خلال مواجهة بوروسيا دورتموند مساء اليوم في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
ذكر موقع أوبتا أن فيرتونخن لأول مرة يسجل ويصنع في مباراة واحدة بعدما قدم الهدف الأول لزميله هيونغ سون في الدقيقة 47 ثم سجل بنفسه الهدف الثاني.
واشار الموقع إلى أن هذا الهدف هو الثاني للمدافع فيرتونخن في مسيرته مع توتنهام، وكان الهدف الوحيد الذي سجله مع الفريق في مارس 2013 ضد سوانسي سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز.
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