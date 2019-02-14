شكرا لقرائتكم خبر عن كريم بنزيما يسجل هدف ريال مدريد الأول أمام أياكس بدوري الأبطال والان مع التفاصيل

الخليج 365- تقدم ريال مدريد على أياكس الهولندي بهدف نظيف في المباراة التي تجمعهم حاليا في ذهاب ثمن نهائي دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا سجل الفرنسي كريم بنزيما هدف السبق للفريق الملكي في الدقيقة 60، بعد مرواغة رائعة من البرازيلي فينسوس جونيور لدفاعات أياكس. وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، كما أن أياكس سجل هدف لكن تم ألغائه بعد الرجوع لتقنية الفار.

كانت هذه تفاصيل خبر كريم بنزيما يسجل هدف ريال مدريد الأول أمام أياكس بدوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.