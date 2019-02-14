شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يعتذر على إذاعة مباراته أمام اليونايتد والان مع التفاصيل

الخليج 365- اعتذرت إدارة نادي باريس سان جيرمان، اليوم الأربعاء، عن "عطل فني لتحديد الموقع الجغرافي"، تسبب في إذاعة مباراة الفريق الفرنسي أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي، أمس الثلاثاء، على ملعب أولد ترافورد، في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال.

وقام النادي الباريسي بإذاعى المباراة، على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في جميع أنحاء العالم لمدة ساعة، على الرغم من عدم امتلاك سان جيرمان لهذه الحقوق.

وأوضح البي إس جي، في بيان رسمي: "بسبب عطل فني في تحديد الموقع الجغرافي، كانت مباراة الفريق بالأمس متاحة على نطاق عالمي لفترة زمنية محدودة، عبر صفحة النادي الباريسي على فيس بوك".

وأضاف البيان: "أن فرق المنصة الرقمية يعملون على تحديد سبب المشكلة، حتى لا تتكرر في المستقبل، لاسيما مع حالة الغضب التي تسبب فيها العطل لشبكة "RMC Sport" الناقلة للبطولة في فرنسا".

وأشار البيان إلى أنهم قاموا بحذف رابط المشاهدة مباشرة بمجرد علمهم بهذه المشكلة، في الوقت الذي هددت قناة "RMC Sport"، بطلب تعويضات من النادي جراء هذا الحادث.

وكان متصدر الدوري الفرنسي، تمكن من قطع شوطاً كببراً في التأهل لدور الثمانية، بعدما عاد بالفوز من "مسرح الأحلام" بانتصار مستحق على مانشستر يونايتد، بهدفين دون رد، سجلهما بريسنيل كيمبيمبي وكيليان مبابي.