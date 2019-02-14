شكرا لقرائتكم خبر عن رد فعل نيمار على أهداف سان جيرمان أمام اليونايتد ..فيديو والان مع التفاصيل

الخليج 365- أظهر البرازيلي نيمار داسيلفا لاعب باريس سان جيرمان سعادته الكبيرة على أهداف فريقه في شباك مانشستر يونايتد بالمباراة التي أقيمت بالأمس.

وتغلب سان جيرمان على الشياطين الحمر بهدفين دون رد في المواجهة التي أقيمت على ملعب "أولد ترافورد" في ذهاب دور الـ16 بطولة دوري أبطال أوروبا.

وانتشر فيديو على مواقع التواصل الأجتماعي للنجم البرازيلي وهو يحتفل بأهداف الفريق الباريسي رغم إصابته في مشط القدم.

ويغيب نيمار عن المشاركة مع سان جيرمان لمدة 10 أسابيع بعد تعرضه لإصابة بكسر في مشط القدم خلال مباراة ستراسبورج بكأس فرنسا.