شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس برشلونة: لن أرحل قبل تجديد تعاقد ميسي والان مع التفاصيل

الخليج 365- أكد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة أن فترة رئاسته للنادي الملكي لن تنتهي قبل أن يجدد تعاقده مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال رئيس النادي الكتالوني في تصريحات صحفية، "ميسي لاعب إستثنائي، يملك دور ممتاز كقائد الفريق ولن تنتهي فترة رئاستي دون تجديد عقده".

وأضاف، "فالفيردي سيكون مدرب الفريق للموسم القادم، نريد أن يستمر مع البارسا، نحن نملك عقد معه لسنوات قادمة".

وعلق بارتوميو على احتمالية عودة نيمار للبارسا قائلا، " لقد تحدثت مع نيمار ووالده خلال الأشهر الماضية ولم يقل أنه يريد العودة، فريقه لايريد بيعه إذن ليس هناك إحتمال لعودته".

وتابع، " بعد رحيل نيمار يتبع النادي رهانات أخرى ومع لاعبين اخرين امثال كوتينيو وديمبلي والان لا يمكن تغير هذا الشيء".

كما تحدث عن تعاقده مع الهولندي الشاب دي يونج لاعب أياكس، "جميعنا عملنا لصفقة دي يونج، حتى أنني سافرت إلى أمستردام، اللاعب فضّل مشروع البارسا على باقي الأندية".

وأتم، " لقد تحدثنا مع فالفيردي وهو سعيد بصفقات اللاعبين الشباب مثل دي يونج وأرثر".