الامارات | قائد منتخب الشواطئ سفيراً لـ «فيفا» في الشرق الأوسط

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختارت لجنة كرة القدم الشاطئية في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، قائد المنتخب الوطني للكرة الشاطئية، وليد محمدي، ليكون سفيراً للعبة في منطقة الشرق الأوسط، تقديراً منها لجهود اللاعب الذي برز مع منتخب الإمارات في العديد من البطولات الإقليمية والقارية والعالمية. وأعرب وليد محمدي عن سعادته بهذا الاختيار الذي جاء تتويجاً لجهود كل أعضاء الجهازين الفني والإداري واللاعبين، مشيداً بالدعم الذي يقدمه اتحاد كرة القدم لمنتخب الكرة الشاطئية، والذي أسهم في تحقيق مجموعة من الإنجازات خلال السنوات الماضية. ولفت المحمدي إلى أن هذه المهمة ترتب عليه وعلى بقية زملائه اللاعبين في المنتخب الوطني مسؤوليات مضاعفة، خصوصاً أن المنتخب مقبل على استحقاق قاري جديد في كأس آسيا التي تستضيفها تايلاند من التاسع إلى 17 مارس المقبل. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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