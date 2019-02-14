الامارات | اتحاد الكرة يشارك في الحملة المرورية «لا تنشغل بغير الطريق»

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يشارك في الحملة المرورية «لا تنشغل بغير الطريق» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشارك اتحاد كرة القدم في الحملة الحملة المرورية الموحدة الأولى، التي أطلقتها وزارة الداخلية، ممثلة بالمجلس المروري الاتحادي، والإدارة العامة للتنسيق المروري بالوزارة، بشعار «لا تنشغل بغير الطريق»، وذلك بهدف تعزيز السلامة المرورية في الدولة، وتوعية أفراد المجتمع حول السلوكيات السلبية والخاطئة التي تشغل بعض السائقين عن القيادة بحذر والمخاطر الناجمة عنها، وقد تسببت، كما رصدتها الأجهزة المعنية، في حوادث جسيمة ووفيات وإصابات وخسائر مالية.

وقال الأمين العام لاتحاد كرة القدم، محمد عبدالله هزام الظاهري، إن «مشاركة اتحاد الكرة في الحملة تأتي في إطارة شراكته المستمرة مع وزارة الداخلية، وحرصه على تحقيق الهدف الاستراتيجي للحملة، المتمثل في جعل الطرق أكثر أمناً»، مشيداً بجهود وزارة الداخلية ومبادراتها المختلفة، التي تسهم في حفظ أمن المجتمع وسلامته، وتعزّز الثقافة القانونية لدى مختلف فئات المجتمع.